Jharkhand के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, पायलट ट्रेनिंग के लिए होगी परीक्षा, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव



आशीष झा, रांची। दुमका में हाल ही में खुले झारखंड फ्लाइंग इंस्टीच्यूट न सिर्फ संथाल परगना बल्कि पूरे झारखंड के युवाओं के सपने को पूरा करेगा। यहां युवाओं को कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी और बड़ी बात यह है कि हर बैच में 15 छात्रों की ट्रेनिंग निश्शुल्क होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये 15 छात्र आरक्षित कोटे से आएंगे और सामान्य वर्ग के 15 छात्रों को प्रशिक्षण के लिए भुगतान करना होगा। मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के नागर विमानन प्रभाग की ओर से परीक्षा संचालन को लेकर नियमावली बनाई जा रही है और इसका आयोजन करने के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद का चयन किया गया है।

30 छात्रों के इस बैच में बाकी छात्रों के चयन के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग नियमावली तैयार कर रहा है। इस नियमावली के आधार पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद परीक्षा का आयोजन करेगा और इसके माध्यम से छात्रों का चयन किया जाएगा। मेधावी छात्रों का इस प्रशिक्षण के लिए चयन होगा।

ज्ञात हो कि राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर शुरू हुए कार्यक्रमों में पायलट ट्रेनिंग कार्यक्रम भी शामिल है। नागर विमानन प्रभाग की ओर से तैयार नियमावली कैबिनेट से स्वीकृत होने के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। सूत्रों के अनुसार परीक्षा परिणाम के आधार पर हर बैच में 30 छात्रों का चयन किया जाएगा।

इनमें से आधे छात्रों के प्रशिक्षण का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सीएम ने उद्घाटन के साथ ही कहा था कि फ्लाइंग इंस्टीट्यूट राज्य के युवाओं के सपनों को साकार करने के साथ-साथ झारखंड को विमानन प्रशिक्षण के क्षेत्र में देशभर में एक विशिष्ट पहचान दिलाएगा।