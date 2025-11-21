Language
    Jharkhand Education: स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थानांतरण में आया अपडेट, 24 से खुलेगा पोर्टल

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:09 PM (IST)

    झारखंड में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग 24 तारीख से पोर्टल खोलने जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से PGT शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय शिक्षकों की सुविधा और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

    स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के प्लस टू उच्च विद्यालयों में कार्यरत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी शुरू कर दी है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के प्लस टू उच्च विद्यालयों में कार्यरत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर शिक्षकों से आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए टीचर ट्रांसफर पोर्टल 24 नवंबर से खुलेगा।

    स्थानांतरण को इच्छुक शिक्षक 15 दिसंबर तक इस पोर्टल में उपलब्ध कराए जानेवाले लिंक के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद के अनुसार, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों का स्थानांतरण शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के प्रविधानों के अनुसार किया जाना है।

    शिक्षक अपनी इच्छा के अनुसार विद्यालय, जिला, स्थान का चयन कर आवेदन कर सकते हैं। उनके अनुसार, सिर्फ आवेदन करने से स्थानांतरण का दावा नहीं किया जा सकेगा। पोर्टल पर आवेदन प्राप्त नहीं होने पर भी संबंधित नियमावली के आलोक में शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकेगा।

    बता दें कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों का कैडर राज्य स्तरीय होता है। शिक्षकों का स्थानांतरण किसी भी जिला में हो सकता है। हाल ही में विभाग ने विशेष परिस्थिति के आधार पर बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया है। प्राथमिक शिक्षकों का पद जिला स्तरीय होता है।