Jharkhand: पीजी मेडिकल की 57 सीटें रह गईं खाली, अब शुरू होगी दूसरी काउंसिलिंग, आनलाइन भरे जाएंगे विकल्प
पहली काउंसिलिंग के बाद झारखंड में पीजी मेडिकल की 57 सीटें खाली रह गई हैं। रिम्स, रांची में 37 सीटें खाली हैं। दूसरी काउंसिलिंग 16 से 18 दिसंबर तक होगी ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। पहली Counciling से नामांकन के बाद पीजी मेडिकल (एमडी, एमएस) में 57 सीटें रिक्त रह गई हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने सोमवार को इन रिक्त सीटों की सूची प्रकाशित कर दी।
इसके तहत रिम्स, रांची में 37, एमजीएम, जमशेदपुर में 14, एसएनएमएमसीएच, धनबाद में पांच तथा रांची सदर अस्पताल में एक सीटें रिक्त रह गई हैं। अब इन सीटों को भरने के लिए दूसरी काउंसिलिंग आयोजित होगी।
इसके तहत आनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा विकल्पों के आनलाइन भरने की प्रक्रिया 16 से 18 दिसंबर तक पूरी होगी।
अभ्यर्थी विकल्पों में 19 दिसंबर को संशोधन कर सकते हैं। पर्षद 22 दिसंबर को औपबंधिक रूप से सीटों का आवंटन होगा। आवंटित संस्थानों में 23 से 28 अगस्त तक अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच होगी तथा नामांकन होगा।
