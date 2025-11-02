Jharkhand Foundation Day पर तोहफा,15 से शुरू होगी पेंशनरों, बोर्ड-निगम व विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना
झारखंड स्थापना दिवस पर राज्य सरकार ने पेंशनरों, बोर्ड-निगम और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। यह योजना 15 नवंबर से शुरू होगी, जिससे कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और इलाज के खर्च से राहत मिलेगी। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड स्थापना दिवस पर 15 नवंबर से पेंशनरों, उनके आश्रितों, राज्य सरकार के बोर्ड-निगम तथा विश्वविद्यालयों के कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत होगी।
इसके लिए पेंशनरों एवं कर्मियों को झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना हाेगा। साेसाइटी ने इसके लिए शनिवार को पोर्टल खोल दिया। आनलाइन आवेदन 15 नवंबर तक होगा।
इस संबंध में विस्तृत सूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत इस अवधि में आनलाइन आवेदन करनेवाले पेंशनरों एवं बोर्ड-निगम तथा विश्वविद्यालयों के कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ 15 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक मिलेगा।
आनलाइन आवेदन के अलावा डीडीओ से सत्यापन तथा प्रीमियम का भुगतान झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के पोर्टल
के माध्यम से होगा।
स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 1,750 रुपये का एकमुश्त प्रीमियम का भुगतान पोर्टल के पेमेंट गेटवे के
माध्यम से करना होगा। 22 नवंबर के बाद से स्वास्थ्य बीमा कार्ड डाउनलोड किया जा कसेगा। किसी तरह की समस्या के लिए टाल फ्री नंबर 1800-345-5027 जारी किया है।
बताते चलें कि पेंशनरों एवं उनके आश्रितों के स्वास्थ्य बीमा के लिए पहले भी आनलाइन आवेदन किए गए हैं। वैसे पेंशनर या आश्रित जो अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ सके हैं, वे आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।