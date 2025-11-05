Language
    Good News: झारखंड के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र

    By Sachidanand Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    झारखंड के पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी! अब वे घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। झारखंड सरकार ने वीडियो कॉल के माध्यम से यह सुविधा शुरू की है। पेंशनर्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और वीडियो कॉल पर पहचान पत्र दिखाना होगा। इससे लाखों पेंशनर्स को दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।

    झारखंड के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी

    जागरण संवाददाता, पलामू। वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनधारियों के लिए डाक विभाग ने राहत की सौगात दी है। डाक विभाग एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पूरे देश में ‘डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0’ की शुरुआत की है।

    इस पहल के तहत अब पेंशनर्स को अपने जीवन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए बैंकों या सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब यह काम घर बैठे ही किया जा सकेगा।

    इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक पेंशनर्स के घर जाकर बायोमैट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार कर रहे हैं। इस सेवा के लिए केवल ₹70 शुल्क तय किया गया है।

    डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान पूरी तरह डिजिटल, सुरक्षित और पारदर्शी है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनर्स को सुविधा देना, समय और श्रम की बचत करना तथा ‘डिजिटल इंडिया’ मिशन को और मजबूती प्रदान करना है।

    पलामू डाक प्रभाग की ओर से सभी पेंशनर्स से अपील की गई है कि वे अपने नज़दीकी डाकघर या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक प्रतिनिधि से संपर्क कर इस सुविधा का लाभ उठाएं। इसी क्रम में प्रधान डाकघर, डाल्टेनगंज में 7 नवंबर 2025 को एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ सभी पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे।

    डाक विभाग एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 की शुरुआत की है। इसका मकसद सभी पेंशनर्स को लंबी लाइनों में लगने की परेशानी के बिना, आसानी से घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है। यह डिजिटल सुविधा विशेष रूप से बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।- संजय कुमार सुगम, डाक अधीक्षक, पलामू