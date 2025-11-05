Good News: झारखंड के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र

जागरण संवाददाता, पलामू। वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनधारियों के लिए डाक विभाग ने राहत की सौगात दी है। डाक विभाग एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पूरे देश में ‘डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0’ की शुरुआत की है।

इस पहल के तहत अब पेंशनर्स को अपने जीवन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए बैंकों या सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब यह काम घर बैठे ही किया जा सकेगा।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक पेंशनर्स के घर जाकर बायोमैट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार कर रहे हैं। इस सेवा के लिए केवल ₹70 शुल्क तय किया गया है।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान पूरी तरह डिजिटल, सुरक्षित और पारदर्शी है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनर्स को सुविधा देना, समय और श्रम की बचत करना तथा ‘डिजिटल इंडिया’ मिशन को और मजबूती प्रदान करना है।