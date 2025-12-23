Language
    झारखंड में पैरेंटल मैपिंग अनिवार्य: SIR में गलतियों से बचें, मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन सुनिश्चित- CEO के. रवि कुमार

    By Neeraj Ambastha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    झारखंड में पैरेंटल मैपिंग अनिवार्य कर दी गई है। सीईओ के. रवि कुमार ने एसआईआर में गलतियों से बचने और मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन सुनिश्चित करने के नि ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने पदाधिकारियों से कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाताओं की पैरेंटल मैपिंग अधिक से अधिक मतदाताओं की करें, ताकि कोई भी मतदाता इससे वंचित न रहे।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सोमवार को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों तथा सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर रहे थे।

    इस क्रम में उन्होंने कहा कि मैपिंग के क्रम में मतदाताओं की उनके पैंरेंट्स से ही मैपिंग करें। साथ ही इसमें चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन हो। एसआइआर के दौरान मतदाताओं को कम से कम दस्तावेज देना पड़े, इसे भी सुनिश्चित किया जाए।

    उन्होंने एसआईआर के दौरान होनेवाली गलतियों की जानकारी देते हुए उनसे बचने के उपाय बताए। साथ ही मतदान केंद्रों के रेशनलाइजेशन को लेकर सामान्य समस्याओं की बिंदुबार समीक्षा करते हुए उसके समाधान के उपाय बताए।

    नजरी नक्शा बनाते समय नए घरों अथवा जिन घरों को कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, उनके संबंध में भी जानकारियां दीं। इस मौके पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर आदि भी उपस्थित थे।