झारखंड में पैरेंटल मैपिंग अनिवार्य: SIR में गलतियों से बचें, मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन सुनिश्चित- CEO के. रवि कुमार

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने पदाधिकारियों से कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाताओं की पैरेंटल मैपिंग अधिक से अधिक मतदाताओं की करें, ताकि कोई भी मतदाता इससे वंचित न रहे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सोमवार को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों तथा सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर रहे थे। इस क्रम में उन्होंने कहा कि मैपिंग के क्रम में मतदाताओं की उनके पैंरेंट्स से ही मैपिंग करें। साथ ही इसमें चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन हो। एसआइआर के दौरान मतदाताओं को कम से कम दस्तावेज देना पड़े, इसे भी सुनिश्चित किया जाए।