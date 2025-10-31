Jharkhand news: शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों का वार्षिक चार प्रतिशत मानदेय वृद्धि का रास्ता साफ, जिला कार्यकारिणी समिति देगी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, रांची । राज्य के शहरी निकाय क्षेत्रों में कार्यरत पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापकों) की वार्षिक चार प्रतिशत मानदेय वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है।

राज्य में निकाय चुनाव नहीं होने की स्थिति में विभिन्न जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन लेकर पारा शिक्षकों को चार प्रतिशत मानदेय वृद्धि का लाभ दिया जा सकेगा।

हालांकि निकाय चुनाव होने के बाद मानदेय वृद्धि पर घटनोत्तर स्वीकृति ली जाएगी। साथ ही निकाय चुनाव होने के बाद वार्षिक वृद्धि निकायों की स्वीकृति के बाद ही मिलेगी।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पारा शिक्षकों के हित में यह वैकल्पिक व्यवस्था की है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। साथ ही इसपर सभी उपायुक्तों, जिला शिक्षा अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।