    Jharkhand की जेलों में बहाल होंगे 51 पारा चिकित्सा कर्मी, आनलाइन फार्म भरे जाएंगे फार्म... जानिए पूरा शेड्यूल

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:40 PM (IST)

    झारखंड की जेलों में जल्द ही 51 पारा चिकित्सा कर्मियों की बहाली होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित शेड्यूल के ...और पढ़ें

    गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय के अधीन 51 पारा चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति होगी।

    राज्य ब्यूरो, रांची। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय के अधीन 51 पारा चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति होगी। इनमें 48 नियमित तथा तीन बैकलाग पद सम्मिलित हैं।

    इसे लेकर अगले वर्ष झारखंड राज्य के काराओं में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 आयोजित की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होनेवाली इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आनलाइन आवेदन अगले वर्ष आठ जनवरी से सात फरवरी मध्य रात्रि तक भरे जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयोग ने बुधवार को इस परीक्षा से संबंधित सूचना प्रकाशित कर दी। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, नौ फरवरी की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा।

    10 फरवरी से 13 फरवरी की मध्य रात्रि तक आनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन हो सकेगा। आयोग के अनुसार, अभ्यर्थी विवरणिका के प्रविधान के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के लिए अधिमानता क्रम में विकल्प दे सकते हैं।

    कंप्यूटर आधारित होगी परीक्षा, होगी निगेटिव मार्किंग

    कम्प्यूटर आधारित यह परीक्षा एक चरण में (मुख्य परीक्षा) ली जाएगी। ड्रेसर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए केवल एक पत्र (प्रथम पत्र) की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि अन्य पदों के लिए प्रथम एवं द्वितीय दोनों ही पत्रों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे।

    प्रत्येक प्रश्न तीन अंक के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किये जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। प्रथम पत्र की परीक्षा के लिए प्रश्नों का स्तर 10वीं स्तर का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, भाषा व कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे पत्र में संबंधित पदों के अनुसार प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्न होंगे।

    इन पदों पर की जानी है नियुक्ति

    • नियमित नियुक्ति
    • महिला नर्स (एएनएम) : 02
    • पुरुष नर्स (एएनएम) : 26
    • फार्मासिस्ट : 02
    • मिश्रक : 10
    • ड्रेसर (परिधापक) : 08
    • बैकलाग नियुक्ति
    • पुरुष नर्स (एएनएम) : 02
    • एक्सरे टेक्नीशियन : 01

    ---------------------------