Jharkhand News: पलामू में 4 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की तैयारी, जांच से लेकर दवा तक फ्री

सच्चिदानंद, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू के नगर निकाय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को अब अपने ही मोहल्ले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। केंद्र सरकार ने जिले में चार नए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।

इसके साथ ही इन इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचा और मजबूत होने जा रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रस्तावित स्थलों पर तैयारी तेज कर दी है और जल्द ही सभी केंद्रों में सेवाएं शुरू करने की योजना है।

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के शाहपुर व पोखराहा में नए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलेंगे। शाहपुर में पुराने पंचायत भवन का जीर्णोद्धार जारी है। इसी भवन को आधुनिक सुविधाओं वाले स्वास्थ्य केंद्र में बदला जा रहा है।

पोखराहा में उपयुक्त भवन/स्थल का अंतिम चयन लंबित है। चयन होते ही निर्माण व साज-सज्जा का काम शुरू किया जाएगा। हुसैनाबाद नगर पंचायत के मोहम्मदाबाद में पुराने सरकारी भवन का रेनोवेशन तेजी से कराया जा रहा है।

कार्य पूरा होते ही यहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सेवाएं शुरू होंगी। हरिहरगंज नगर पंचायत में पुराने अस्पताल भवन को चयनित किया गया है। मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्य के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इन चारों केंद्रों के शुरू होने से नगर निकाय क्षेत्रों के हजारों लोगों को नजदीक में ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, जिससे सदर अस्पतालों पर मरीजों का दबाव भी कम होगा।

कहां-कहां चल रहे हैं शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर?

फिलहाल जिले के छह शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं और गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मेदिनीनगर नगर निगम के रांची रोड, रेड़मा स्थित पंचायत भवन, बेलवाटिका पंपूकल के पास, विश्रामपुर नगर परिषद क्षेत्र के पुराने प्रखंड कार्यालय, हुसैनाबाद नगर पंचायत के वार्ड एक के कृष्णा नगर व छतरपुर नगर पंचायत के पचपड़ों में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं। इन केंद्रों ने स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाकर सरकारी चिकित्सा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत किया है।