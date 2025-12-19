धान अधिप्राप्ति केंद्रों से विपक्षी विधायकों ने बनाई दूरी, झामुमो-कांग्रेस के लोग पहुंच रहे

राज्य ब्यूरो, रांची। धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर किसानों को धान के बदले भुगतान में एक दिन की देरी क्या हुई, भाजपा ने मुद्दा लपकने की कोशिश की और अब जब नियमित भुगतान होने लगा है तो भाजपा के विधायक योजना से दूरी बरत रहे हैं। मंत्री डा. इरफान अंसारी इसके साथ ही आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करते हुए हुए आम लोगों और किसानों की मदद की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मंत्री दीपक बिरुआ इस मामले में बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहे हैं और उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर लैंप्स केंद्र का उद्घाटन किया। भाजपा के तमाम विधायकों को उपायुक्त कार्यालय और डीएसओ के माध्यम से आमंत्रित किया गया है लेकिन वे आ नहीं रहे हैं।

इधर, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने गुरुवार को गोड्डा के मेहरमा प्रखंड में खुशहाली एफपीसी खिरौंधी का उद्घाटन किया और इस बात के संकेत दिए कि इसके माध्यम से किसानों की खुशहाली के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। कांग्रेस, राजद और झामुमो के तमाम विधायक ऐसे कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं।