राज्य ब्यूरो, रांची। विश्व के कई देशाें में इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए झारखंड भी अलर्ट है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए हैं।

उन्होंने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी और स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। सथ ही संदिग्ध मरीजों की तत्काल पहचान, रिपोर्टिंग और समुचित इलाज की पूरी तैयारी रखने को कहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में इबोला से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने रिम्स, अन्य मेडिकल कलेजों, सदर अस्पतालों एवं संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिया कि केंद्र द्वारा जारी इबोला संबंधी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी अस्पताल किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।

किसी भी संदिग्ध मरीज की सूचना मिलने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करें तथा निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार जांच, आइसोलेशन और समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में तैयारियों की लगातार समीक्षा करने को कहा है।

बताते चलें कि इबोला एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जो इबोला वायरस के कारण होती है। यह बीमारी कुछ मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकती है। संक्रमण के बाद सामान्यतः दो से 21 दिनों के भीतर लक्षण सामने आ सकते हैं। शुरुआत में मरीज को अचानक तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। बीमारी बढ़ने पर उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और गंभीर स्थिति में शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्तस्राव भी हो सकता है।