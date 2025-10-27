Jharkhand Olympiad Exam: झारखंड ओलंपियाड परीक्षा का बदला पैटर्न, यहां ध्यान से पढ़ लें एक-एक बात
इस वर्ष झारखंड ओलंपियाड परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। अब पांच अलग-अलग विषयों की जगह एक संयुक्त परीक्षा होगी, जिसमें अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान से प्रश्न होंगे। यह परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी और सरकारी स्कूलों के कक्षा सातवीं से नौवीं तक के छात्र इसमें भाग लेंगे।
नीरज अम्बष्ठ, रांची। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली झारखंड ओलंपियाड परीक्षा बदले पैटर्न में होगी। इस बार पांच अलग-अलग विषयों में इसकी परीक्षा आयोजित करने की जगह एक कामन परीक्षा आयोजित की जाएगी।
इसमें उक्त पांच विषयों अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा ओएमआर शीट पर आयोजित होगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) के प्रस्ताव पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले कक्षा सातवीं से नौवीं के विद्यार्थियों के लिए पहले चरण के ओलिंपियाड का आयेाजन नवंबर के अंतिम या दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होगा।
अभी तक झारखंड ओलंपियाड परीक्षा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान के लिए अलग-अलग आयोजित होती थाी। विद्यार्थियों के पास इसका विकल्प होता था कि वह एक या इससे अधिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित हो। कोई विद्यार्थी पांचों विषयों में सम्मिलित होना चाहता था तो उसके पास इसका भी विकल्प था।
प्रत्येक विषय में 50-50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते थे। इस बार जेसीईआरटी ने इन पांच विषयों के लिए एक पत्र की कामन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें पंजीकरण करानेवाले सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित होना होगा। इस बार प्रत्येक विषय से 20-20 अर्थात कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे।
प्रत्येक प्रश्न एक-एक अंक का होगा। बताते चलें झारखंड ओलिंपियाड के विजेताओं को सरकार लैपटाप, मोबाइल तथा नकद राशि प्रदान करती है।
दो चरणों में आयोजित होगी परीक्षा
झारखंड ओलंपियाड का आयोजन दो चरणों में होगा। पहले चरण में जिला स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें प्रत्येक जिला से तीनों कक्षाओं के पांच-पांच विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में तीनों कक्षाओं से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता इस वर्ष दिसंबर या अगले वर्ष जनवरी माह में हो सकती है।
42,700 विद्यार्थियों ने कराया है पंजीकरण
जेसीईआरटी के निर्देश पर जिला स्तर पर कराए गए पंजीकरण में लगभग 42,700 विद्यार्थियों ने इस ओलंपियाड में सम्मिलित होने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। ये विद्यार्थी तीनों कक्षाओं सातवीं, आठवीं एवं नौवीं के हैं।
