Jharkhand News: 'आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत दो दिनों में आएं 2.31 लाख आवेदन, 65 हजार का निष्पादन

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पूरे राज्य में शुरू आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कैंपों में नियमित तौर पर भीड़ उमड़ रही है। सरकार ने जिन 16 प्राथमिकता वाली योजनाओं के आंकड़े जुटाए हैं उनके अनुसार आय प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्रों से संबंधित सर्वाधिक आवेदन निष्पादित हुए हैं। दो दिनों में इन दोनों योजनाओं में क्रमश: 51.99 प्रतिशत और 49.69 प्रतिशत मामलों का निष्पादन कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अबुआ आवास योजना के लिए मात्र एक आवेदन मिला है जिसकी अभी जांच चल रही है। यही कारण है कि इस मामले में उपलब्धि अभी शून्य दिख रहा है। मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग इन योजनाओं को लेकर जिला वार और योजनावार रिपोर्ट तैयार करा रहा है।

विभिन्न विभागों से मिल रही जानकारी के अनुसार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दो दिनों में 2.31 लाख आवेदन सरकार का मिल चुके हैं। इनमें से 65 हजार मामलों का त्वरित निष्पादन कर दिया गया है।

समेकित तौर पर सभी जिलों को मिलाकर 28.07 प्रतिशत मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। इसके अलावा 1.66 लाख आवेदन अभी पेंडिंग हैं। इनकी जांच के उपरांत फैसला लिया जाएगा। राज्य में सर्वाधिक 22692 आवेदन लातेहार लातेहार जिला में प्राप्त हुए हैं।

इसके बाद रांची जिला में 19776 आवेदन मिले हैं। हजारीबाग में 17299 आवेदन तो गिरिडीह में लगे कैंपों में 16792 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जामताड़ा में आवेदन ताे कम प्राप्त हुए हैं लेकिन निष्पादन का अनुपात अधिक है। इस जिले में कुल 1663 आवेदनों में से 1003 का निष्पादन किया जा चुका है, 18 मामले रिजेक्ट कर दिए गए हैं तो 642 पेंडिंग हैं।