Jharkhand News: नेतरहाट विद्यालय में शिक्षकों की निकली Vacancy, जानें पूरी प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो,रांची। राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नेतरहाट आवासीय विद्यालय में न केवल गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय के पूर्व छात्रों और शिक्षाविदों की सेवा ली जाएगी, बल्कि वहां 11 माह के लिए अनुबंध पर भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाद में शिक्षकों की आवश्यकता रहने पर अनुबंध की अवधि बढ़ाई जाएगी। नेतरहाट विद्यालय समिति ने कुल 10 विषयों में अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 23-24 अक्टूबर को वाक इन इंटरव्यू के आयोजन का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट भवन स्थित नेतरहाट विद्यालय समिति के कार्यालय में होगा साक्षात्कार साक्षात्कार धुर्वा के प्रोजेक्ट भवन स्थित नेतरहाट विद्यालय समिति के कार्यालय में होगा। जिन 10 विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, उनमें अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, हिंदी, गणित, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, जीव विज्ञान तथा भूगोल सम्मिलित हैं।

नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता के साथ-साथ सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पढ़ाने का तीन वर्ष का अनुभव अनिवार्य किया गया है। सीटेट एवं अन्य समकक्ष पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित शिक्षकों को प्रतिमाह 56,100 रुपये मानदेय देय होगा। बताते चलें कि समिति ने विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए गेस्ट फैकल्टी की भी सेवा लेने का निर्णय लिया है। चयनित गेस्ट फैकल्टी बच्चों को आनलाइन शिक्षा देंगे चयनित गेस्ट फैकल्टी बच्चों को आनलाइन शिक्षा प्रदान करेंगे। समिति ने इसके लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। गेस्ट फैकल्टी की सेवा चार विषयों गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं अंग्रेजी के लिए ली जाएगी।