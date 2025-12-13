झारखंड में बैलेट पेपर से होगा नगर निकाय चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में इस बार नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लेते हुुए बैलेट पेपर की छपाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव के लिए कुल 45 लाख बैलेट पेपर की छपाई होगी। आयाेग के निर्देश पर सभी जिलों में निकाय चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इसके तहत वार्डों व मतदान केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया है। निकाय चुनाव के लिए जितनी संख्या में ईवीएम की जरूरत है, उतनी राज्य में उपलब्ध नहीं है।

इसके लिए पूर्व में दूसरे राज्यों पर भी निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस बार पड़ोसी राज्यों से ईवीएम की उपलब्धता नहीं हो सकी है। यह भी कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो ईवीएम उपलब्ध है, उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है।

दूसरी तरफ, कंपनियों ने न ईवीएम उपलब्ध कराने के लिए एक वर्ष का समय मांगा है। इधर, आयोग ने बैलेट बॉक्स के रंगरोगन तथा चुनाव के दौरान चुनाव पदाधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जानेवाले बुकलेटों के प्रकाशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।