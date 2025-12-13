झारखंड में बैलेट पेपर से होगा नगर निकाय चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया बड़ा फैसला
झारखंड में इस बार नगर निकाय चुनाव (Jharkhand Municipal Election) बैलेट पेपर से होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर की छपाई शुरू कर दी है, जिसके लि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में इस बार नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लेते हुुए बैलेट पेपर की छपाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
चुनाव के लिए कुल 45 लाख बैलेट पेपर की छपाई होगी। आयाेग के निर्देश पर सभी जिलों में निकाय चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इसके तहत वार्डों व मतदान केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है।
बताया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया है। निकाय चुनाव के लिए जितनी संख्या में ईवीएम की जरूरत है, उतनी राज्य में उपलब्ध नहीं है।
इसके लिए पूर्व में दूसरे राज्यों पर भी निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस बार पड़ोसी राज्यों से ईवीएम की उपलब्धता नहीं हो सकी है। यह भी कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो ईवीएम उपलब्ध है, उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है।
दूसरी तरफ, कंपनियों ने न ईवीएम उपलब्ध कराने के लिए एक वर्ष का समय मांगा है। इधर, आयोग ने बैलेट बॉक्स के रंगरोगन तथा चुनाव के दौरान चुनाव पदाधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जानेवाले बुकलेटों के प्रकाशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
आयोग के पास पर्याप्त बैलेट बॉक्स पहले से ही उपलब्ध हैं। बताते चलें कि राज्य में पिछला नगर निकाय चुनाव ईवीएम से हुआ था।
गुलाबी एवं सफेद रंग के होंगे बैलेट पेपर
नगर निकाय चुनाव में बैलेट पेपर अलग-अलग रंगों के होंगे। आयोग ने गुलाबी एवं सफेद रंग के बैलेट पेपर की छपाई का निर्णय लिया है। अध्यक्ष के लिए अलग रंग का बैलेट पेपर रहेगा, जबकि वार्ड सदस्य के लिए अलग रंग का बैलेट पेपर होगा। मतदाता को मतदान के दौरान दो बैलेट पेपर मिलेगें और अलग-अलग बैलेट बाक्स में उसे डालना होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।