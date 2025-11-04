Language
    Jharkhand news: एमएसएमई के माध्यम से औद्योगिक विकास को मिलेगा प्रोत्साहन, गवर्नर ने विधेयक पर लगाई मुहर

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:32 PM (IST)

    राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य एमएसएमई के माध्यम से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमतियों में छूट मिलेगी और सिंगल विंडो सिस्टम से लाइसेंस आसानी से मिलेंगे। यह कदम राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को गति देगा और निवेश आकर्षित करेगा।

    राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने “झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा से पारित “झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025” पर अपनी मुहर लगा दी है। यह विधेयक झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हुआ था।

    इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के माध्यम से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना और निवेश को बढ़ावा देना है। इस विधेयक के तहत उद्योगों की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमतियों और निरीक्षणों से छूट प्रदान की गई है, जिससे नए उद्यमों की स्थापना प्रक्रिया अधिक सरल और सुगम होगी।

    साथ ही, ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ के माध्यम से लाइसेंस एवं अनुमतियों से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यह विधेयक राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को गति प्रदान करने, छोटे व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहन देने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में पहल है।