Jharkhand news: एमएसएमई के माध्यम से औद्योगिक विकास को मिलेगा प्रोत्साहन, गवर्नर ने विधेयक पर लगाई मुहर

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा से पारित “झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025” पर अपनी मुहर लगा दी है। यह विधेयक झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हुआ था।

इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के माध्यम से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना और निवेश को बढ़ावा देना है। इस विधेयक के तहत उद्योगों की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमतियों और निरीक्षणों से छूट प्रदान की गई है, जिससे नए उद्यमों की स्थापना प्रक्रिया अधिक सरल और सुगम होगी।