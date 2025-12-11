Language
    Jharkhand Assembly: बाबूलाल ने भ्रष्टाचार को ले स्वास्थ्य मंत्री इरफान पर निशाना साधा, विधायक ममता ने कहा- सीडी में मेरी आवाज नहीं

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:27 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, रांची। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को विधानसभा में सूचना के माध्यम से कांग्रेस विधायक ममता देवी द्वारा अपनी ही पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप का मामला उठाया।

    उन्होंने कहा कि अपनी ही पार्टी द्वारा विधायक पर आरोप लगाना खतरनाक है। दोनों के बीच हुए संवाद का उनके पास सीडी भी है। सरकार उसकी जांच कराए। उन्होंने कहा कि इसमें एआइ का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसकी जांच से सत्यता सामने आएगी।

    कांग्रेस पार्टी का अंदरुनी मामला - किशोर

    नेता प्रतिपक्ष द्वारा जांच की मांग उठाने पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, जिसे पार्टी पदाधिकारी इसे देख रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि विधानसभा से इसका कोई संदर्भ नहीं है। पार्टी अपने स्तर से मामले को देख रही है। इधर, कथित वायरल आडियो में विधायक ममता देवी नर्सिंग कालेज के लिए पांच लाख रुपये कमीशन देने के बाद भी एनओसी नहीं मिलने का आरोप लगा रही हैं।

    आडियो में कहा जा रहा है कि उनके कालेज को एनओसी नहीं मिला, जबकि दूसरे कालेज को मिल गया। हालांकि दैनिक जागरण उक्त आडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।

    इधर, विधायक ममता देवी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि आडियो में उनकी आवाज नहीं है। उनके अनुसार, ऐसी कोई बात नहीं है जो मीडिया में आ रही है।