झारखंड के मंत्री का दावा- 40 लाख युवा भारत को बांग्लादेश-नेपाल बनाने को तैयार, राहुल गांधी के इशारे का इंतजार

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डा. इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रधानमंत्री समय रहते नहीं चेते तो देश में नेपाल और बांग्लादेश से भी बदतर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उनके इस बयान पर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है।

इरफान अंसारी ने कहा कि देश में किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के लोग परेशान हैं। दिल्ली में 40 लाख युवा सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें रोक रखा है। यह बयान इरफान अंसारी ने एक नवंबर को दिल्ली चलो रैली के दाैरान दिया था। अब जाकर उनका वीडियो वायरल हुआ है।

युवाओं को कोई सेना रोक नहीं सकती एक इशारे में सड़कों पर उतर जाएंगे। कोई सेना इनको नहीं रोक पाएगी और इनके सामने आने से नेपाल और बांग्लादेश से भी बुरा हाल हो जाएगा। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के नाम पर 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं।