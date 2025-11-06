Jharkhand VDA Hike 2025: हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, 7.25% वीडीए के साथ बढ़ी न्यूनतम मजदूरी

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में परिवर्तनशीन महंगाई भत्ता (वीडीए) में 7.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वीडीए बढ़ने के कारण न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई मजदूरी एक अक्टूबर 2025 की तिथि से ही प्रभावी होगी। राज्य सरकार के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी।

वीडीए बढ़ने से अनुसूचित क्षेत्र 'क' तथा अनुसूचित क्षेत्र 'ख' में आनेवाले दोनों नियोजनों के लिए न्यूनतम बढ़ी है। यह वृद्धि तीन श्रेणियों में चिह्नित क्षेत्रों के लिए हुई है।

इसके तहत राज्य में न्यूनतम दैनिक मजदूरी अकुशल के लिए 434 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 456, कुशल के लिए 601 रुपये तथा अति कुशल कामगारों के लिए 693 रुपये हो गई है।