Jharkhand VDA Hike 2025: हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, 7.25% वीडीए के साथ बढ़ी न्यूनतम मजदूरी
झारखंड सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 7.25% VDA की वृद्धि की है। श्रम विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे राज्य के लाखों श्रमिकों को फायदा होगा। इस फैसले से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। श्रमिक संगठनों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में परिवर्तनशीन महंगाई भत्ता (वीडीए) में 7.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वीडीए बढ़ने के कारण न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई मजदूरी एक अक्टूबर 2025 की तिथि से ही प्रभावी होगी। राज्य सरकार के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी।
वीडीए बढ़ने से अनुसूचित क्षेत्र 'क' तथा अनुसूचित क्षेत्र 'ख' में आनेवाले दोनों नियोजनों के लिए न्यूनतम बढ़ी है। यह वृद्धि तीन श्रेणियों में चिह्नित क्षेत्रों के लिए हुई है।
इसके तहत राज्य में न्यूनतम दैनिक मजदूरी अकुशल के लिए 434 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 456, कुशल के लिए 601 रुपये तथा अति कुशल कामगारों के लिए 693 रुपये हो गई है।
|क्षेत्र का नाम
|अनुसूचित क्षेत्र
|नियोजनों की श्रेणी (रुपये प्रति दिन)
|अकुशल
|अर्द्धकुशल
|कुशल
|अतिकुशल
|रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग,
जमशेदपुर, जुगसलाई, आदित्यपुर, मानगो
निकाय क्षेत्र
|अनुसूचित क्षेत्र 'क'
|502
|527
|694
|800
|अनुसूचित क्षेत्र 'ख'
|478
|502
|661
|763
|अन्य सभी नगर निगम,
नगर परिषद एवं नगर पंचायत
|अनुसूचित क्षेत्र 'क'
|478
|502
|662
|764
|अनुसूचित क्षेत्र 'ख'
|456
|478
|731
|727
|अन्य क्षेत्र (ग्रामीण/शेष)
|अनुसूचित क्षेत्र 'क'
|456
|478
|631
|727
|अनुसूचित क्षेत्र 'ख'
|434
|456
|601
|693
