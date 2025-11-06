Jharkhand News: 1984 चिकित्सा पदाधिकारियों का औपबंधिक वरीयता सूची जारी, चेक करें डिटेल

राज्य ब्यूरो, रांची। स्वास्थ्य विभाग ने गैर-शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों की औपबंधिक पारस्परिक वरीयता सूची जारी कर दी है। इसके तहत कुल 1,984 चिकित्सा पदाधिकारियों की जारी वरीयता सूची में देवघर के सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी पहले स्थान पर हैं।

वहीं, निदेशक प्रमुख-स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सिद्धार्थ सान्याल वरीयता में ऊपर से छठे स्थान पर हैं। दुमका के क्षेत्रीय उपनिदेशक डॉ. सीके शाही दूसरे, रिम्स में पदस्थापित सुदिप्ता रे तीसरे, हजारीबाग के डीआरसीएचओ चौथे तथा स्वास्थ्य निदेशालय में पदस्थापित डॉ. शशि प्रकाश शर्मा पांचवें स्थान पर हैं।