Medical की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी...झारखंड में एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ी

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ गई हैं। जमशेदपुर स्थित एमजीएम कालेज एवं अस्पताल में 50 सीटें बढ़ी हैं। इतनी ही सीटें निजी क्षेत्र में स्थापित मणिपाल टाटा मेडिकल कालेज में भी बढ़ी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए एमबीबीएस की सीट मैट्रिक्स जारी की है, जिसमें दोनों मेडिकल कालेजों में 50-50 सीटें बढ़ने की जानकारी साझा की गई है। एमजीएम में अब सीटें 100 से बढ़कर 150 हो गई हैं। इसी तरह टाटा मणिपाल में सीटें 150 से बढ़कर 200 हो गई है।



एनएमसी के पालिसी एंड को-आर्डिनेशन डिवीजन की ओर से सार्वजनिक नोटिस जारी कर मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की अधिसूचना के तहत एमबीबीएस की सीटों की अद्यतन सूची प्रकाशित की गई है।

सीटों में यह वृद्धि मौजूदा मेडिकल कालेजों की सीटों के नवीनीकरण और नए कालेजों या अतिरिक्त सीटों के अनुमोदन के बाद तैयार किया गया है। सभी मेडिकल कालेजों में 50-50 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य Jharkhand में मेडिकल सीटों में वृद्धि की घोषणा पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि सभी मेडिकल कालेजों में 50-50 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य है।