    Medical की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी...झारखंड में एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ी

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:00 PM (IST)

    झारखंड में एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ गई हैं, जिनमें जमशेदपुर के एमजीएम कॉलेज और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में 50-50 सीटें शामिल हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2025-26 सत्र के लिए सीट मैट्रिक्स जारी की है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 150 सीटें हों, जिससे राज्य में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

    झारखंड में एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ गई हैं।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ गई हैं। जमशेदपुर स्थित एमजीएम कालेज एवं अस्पताल में 50 सीटें बढ़ी हैं। इतनी ही सीटें निजी क्षेत्र में स्थापित मणिपाल टाटा मेडिकल कालेज में भी बढ़ी है।

    नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए एमबीबीएस की सीट मैट्रिक्स जारी की है, जिसमें दोनों मेडिकल कालेजों में 50-50 सीटें बढ़ने की जानकारी साझा की गई है।

    एमजीएम में अब सीटें 100 से बढ़कर 150 हो गई हैं। इसी तरह टाटा मणिपाल में सीटें 150 से बढ़कर 200 हो गई है।

    एनएमसी के पालिसी एंड को-आर्डिनेशन डिवीजन की ओर से सार्वजनिक नोटिस जारी कर मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की अधिसूचना के तहत एमबीबीएस की सीटों की अद्यतन सूची प्रकाशित की गई है।

    सीटों में यह वृद्धि मौजूदा मेडिकल कालेजों की सीटों के नवीनीकरण और नए कालेजों या अतिरिक्त सीटों के अनुमोदन के बाद तैयार किया गया है।

    सभी मेडिकल कालेजों में 50-50 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य

    Jharkhand में मेडिकल सीटों में वृद्धि की घोषणा पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि सभी मेडिकल कालेजों में 50-50 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य है।

    उन्होंने आगे कहा कि राज्य में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने का प्रयास आगे भी जारी रहेगा। विभाग का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक मेडिकल कालेज में कम से कम 150 सीटें उपलब्ध हों।

    अभी एक सरकारी कालेज में सीटें बढ़ाई गई हैं, जबकि शेष चार अन्य कालेजों में भी 50-50 सीटों की वृद्धि के लिए प्रस्ताव पर काम चल रहा है।

    इनमें पलामू, हजारीबाग तथा दुमका मेडिकल कालेज के अलावा पीएमसीएच, धनबाद सम्मिलित हैं। सीटें बढ़ने से राज्य में चिकित्सकों की उपलब्धता में सुधार होगा और स्वास्थ्य सेवा को बल मिलेगा।