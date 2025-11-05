Jharkhand Health Education: एमबीबीएस और बीडीएस की रिक्त सीटों के लिए होगी स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग, जानिए पूरा शेड्यूल
झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और होम्योपैथी की खाली सीटों को भरने के लिए स्ट्रे राउंड काउंसलिंग होगी। नए अभ्यर्थी 6 से 8 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पर्षद 10 नवंबर को मेधा सूची प्रकाशित करेगा। सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने दो लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। अफवाह फैलाने के आरोप में एक अधिकारी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है।
राज्य ब्यूरो,रांची। राज्य के मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस, बीडीएस तथा होमियोपैथी में रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए अब स्ट्रे राउंड की काउंसिलिंग होगी।
मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी के निर्देश पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए नए अभ्यर्थी छह से आठ नवंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पर्षद द्वारा 10 नवंबर को राज्य मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 11 नवंबर को रिक्त सीटों की सूची जारी होगी। 11 से 12 नवंबर तक आनलाइन सीटों का विकल्प भरा जाएगा।
13 नवंबर तक इसमें संशोधन किया जा सकेगा। पर्षद द्वारा 14 से 20 नवंबर तक सीटों का आवंटन किया जाएगा तथा 15 से 20 नवंबर तक संस्थानों में आवंटित सीटों के विरुद्ध नामांकन होगा।
सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआइडी ने पूछताछ के लिए दो को भेजा नोटिस
जेएसएससी के अधीन संचालित सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआइडी ने पूछताछ के लिए दो लोगों को नोटिस भेजा है। जिन्हें नोटिस भेजा गया है, उनमें कुणाल कुमार व प्रकाश कुमार शामिल हैं।
दोनों को पूछताछ के लिए सीआइडी मुख्यालय में बुलाया गया है। इस पूरे प्रकरण में सीआइडी ने अफवाह फैलाने के मामले में वित्त विभाग के सेक्शन अधिकारी संतोष कुमार मस्ताना को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में सीआइडी जांच जारी है।
