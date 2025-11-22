Language
    Jharkhand News: मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के आवेदन के लिए उमड़ रहीं महिलाएं, युवाओं में दिख रहा ज्यादा उत्साह

    By Sandeep Keshri Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:49 PM (IST)

    झारखंड में मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। खासकर युवा वर्ग इस योजना में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है। सरकार आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चला रही है।

    मुंख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना के लिए आवेदन देने पहुंची महिलाएं।

    संवाद सहयोगी,गढ़वा। गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया गया है। इसमें विभिन्न योजनाओं का लाभ के लिए बड़ी संख्या में लोग आवेदन करने पहुंच रहे हैं। मगर सबसे अधिक संख्या मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के लिए पहुंच रही है।

    बड़ी संख्या में महिलाएं व युवतियां शिविर में आवेदन करने पहुंच रही हैं। खासकर जिन युवतियों ने हाल के दिनों में 18 साल पूरा किया है तथा इसके पूर्व उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा था। इनमें आवेदन करने तथा योजना का लाभ पाने को लेकर उत्साह दिख रहा है।

    मालूम हो कि सरकार द्वारा 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को मुुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। शिविर लगने से फिर एक बार महिलाएं योजना को लेकर उत्साहित हैं।

    पोर्टल नहीं खुलने से हो रही है परेशानी

    गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में लगाए जा रहे शिविर के दौरान मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के लिए बड़ी संख्या में आवेदन करने महिलाएं पहुंच रही हैं। मगर योजना का पोर्टल अभी तक नहीं खुल पाने से परेशानी हो रही है। महिलाओं से सिर्फ आवेदन लिया जा रहा है।

    पोर्टल नहीं खुलने के कारण उनका आवेदन आनलाइन नहीं हो पा रहा है। इससे आवेदन करने पहुंचने वाली महिलाओं में संशय की स्थिति है। उनका कहना है कि हमारा आवेदन तो जमा करा लिया गया है मगर आनलाइन एंट्री नहीं होने से इसके निष्पादन व लाभ मिलने के प्रति संशय की स्थिति है। सरकार को जल्द से जल्द पोर्टल खोलना चाहिए।

    पदाधिकारियों एवं कर्मियों की हुई है प्रतिनियुक्ति


    आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में लगाए जा रहे शिविर के सफल संचालन के लिए पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

    इनकी उपस्थिति में विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। अलग अलग वार्डों के लिए अलग-अलग तिथि निर्धारित है। निर्धारित तिथि के अनुसार विभिन्न वार्डों में शिविर लगाया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है।