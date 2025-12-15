Language
    Jharkhand निकाय चुनाव को ले प्रशासनिक तैयारी जोरों पर, निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारी हुए नामित

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:22 PM (IST)

    झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। रांची में चुनाव को लेकर निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामित कर दिए गए हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया ...और पढ़ें

    झारखंड निकाय चुनाव को लेकर निर्वाची व सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामित किए जा रहे हैं।

    रांची, राज्य ब्यूरो (जागरण)। राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले वर्ष होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को गति दे दी है। इसी क्रम में राज्य के विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों के लिए निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग द्वारा कई जिलों में इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

    कानूनी प्रावधानों के तहत नामांकन

    राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 541 (3) एवं (4) तथा झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 25 एवं 26 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पदाधिकारियों को नामित किया है।

    आयोग का कहना है कि निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना इसकी प्राथमिकता है।

    जिलों में अधिसूचना जारी

    आयोग द्वारा कई जिलों में निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति पूरी कर ली गई है और इसकी अधिसूचना भी संबंधित जिलों को भेज दी गई है। शेष जिलों में भी जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी किए जाने की संभावना है। अधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही नगर निकाय चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू हो गई हैं।

    महापौर, अध्यक्ष व वार्ड सदस्यों के चुनाव में अहम भूमिका

    नामित निर्वाची पदाधिकारी अपने-अपने नगर निकाय क्षेत्रों में महापौर या नगर परिषद/नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ-साथ वार्ड सदस्यों के निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन करेंगे। वहीं, सहायक निर्वाची पदाधिकारी उन्हें चुनाव कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।

    नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी, मतदान प्रक्रिया एवं मतगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी इन्हीं पदाधिकारियों पर होगी।

    प्रशासनिक स्तर पर तैयारी तेज

    निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद जिला प्रशासन और संबंधित नगर निकायों को चुनाव से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। मतदाता सूची के अद्यतन, मतदान केंद्रों की पहचान, चुनाव कर्मियों की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी गई है।

    चुनाव को लेकर बढ़ी राजनीतिक हलचल

    नगर निकाय चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों में भी हलचल तेज हो गई है। संभावित प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय होने लगे हैं। आयोग का मानना है कि समय से अधिकारियों की नियुक्ति से चुनाव प्रक्रिया को सुचारु और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने में मदद मिलेगी।

     
     
     