Jharkhand Liquor Scam: फर्जी बैंक गारंटी पर मैनपावर आपूर्ति का ठेका लेने वाली एजेंसी मार्शन का निदेशक अहमदाबाद से गिरफ्तार, लाया जा रहा रांची

राज्य ब्यूरो, रांची। शराब घोटाला मामले में एसीबी झारखंड की टीम ने गुजरात के अहमदाबाद से मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जगन तुकाराम देसाई को गिरफ्तार कर लिया है।

यह एजेंसी झारखंड में पूर्व की उत्पाद नीति के दौरान खुदरा शराब दुकानों में मैनपावर आपूर्ति का ठेका ली थी। आरोप है कि इस एजेंसी ने फर्जी बैंक गारंटी पर मैनपावर आपूर्ति का ठेका लिया था।

इस एजेंसी के गिरफ्तार निदेशक को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर एसीबी की टीम रविवार को रांची पहुंचेगी। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश करने के बाद एसीबी की टीम उससे पूछताछ करेगी।

इससे पूर्व एसीबी ने दूसरी प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स विजन हास्पिटालिटी सर्विसेज एंड कंस्ल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के तीन निदेशकों को 14 अक्टूबर को अहमदाबाद से गिरफ्तार की थी।

झारखंड जगुआर के आइजी करेंगे माओवादी विरोधी अभियान की समीक्षा

झारखंड जगुआर के आइजी अनूप बिरथरे माओवादी विरोधी अभियान व विधि व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर आइजी विभिन्न जिलों के एसपी के साथ बैठक करने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वे रांची, दुमका, पलामू, चाईबासा, हजारीबाग व बोकारो जिले के एसपी के साथ अलग-अलग दिन समीक्षा बैठक करेंगे। उन पांच जिलों की भी समीक्षा की जाएगी, जिन्हें केंद्र ने हाल ही में एसआरआई (सुरक्षा संबंधी व्यय प्रतिपूर्ति योजना के तहत आने वाले जिले) योजना से मुक्त किया है।