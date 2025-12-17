Jharkhand Liquor scam: IAS कर्ण सत्यार्थी ने किया बड़ा खुलासा, कहा- गड़बड़ी में कार्रवाई की तो विनय चौबे ने डांटा, करा दिया ट्रांसफर

राज्य ब्यूरो, रांची। शराब घोटाले से जुड़े मामले में जमशेदपुर के उपायुक्त (डीसी) और वरिष्ठ आइएएस अधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने कोर्ट में दिए अपने बयान में तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।

कर्ण सत्यार्थी ने न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि उत्पाद सचिव रहते हुए विनय चौबे ने झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और उत्पाद विभाग पर पूरी तरह अपना नियंत्रण बना रखा था।

किसी अन्य अधिकारी को उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया गया। विनय चौबे ने उन कंपनियों को भुगतान करने का दबाव बनाया, जिन्हें थोक शराब बिक्री का लाइसेंस और मैनपावर सप्लाई का काम मिला था।

कर्ण सत्यार्थी ने जब नियमों के तहत भुगतान रोकने की बात कही तो उन्हें बुरी तरह डांटा गया और ट्रांसफर कराने की धमकी दी गई।

जब उन्होंने प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्राचार शुरू किया तो अंततः विनय चौबे ने उनका उत्पाद विभाग से ट्रांसफर करा दिया।

मौखिक आदेशों का दबाव, बाहरी लोगों का भी हस्तक्षेप

अपने बयान में कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि विनय चौबे ने विभाग में मौखिक आदेशों का पालन अनिवार्य कर दिया था। लिखित प्रक्रिया और नियमों को दरकिनार कर फैसले लिए जाते थे।