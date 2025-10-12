झारखंड में भारी बारिश से लाह उत्पादन में हो सकती है कमी, ज्यादा मूल्य चाह रहे किसान

राज्य ब्यूरो, रांची। देश के कुल लाह उत्पादन का 70 प्रतिशत लाह झारखंड से ही निकलता है। लेकिन इसबार हुई भारी बारिश ने उत्पादन में कमी की आशंका उत्पन्न कर दी है।

जून जुलाई के महीने में लाह के बीज पेड़ों पर डाले जाते है। आरंभिक दिनों की नमी के बाद इन्हें सूखे मौसम की आवश्यकता होती है। लेकिन इसबार जून से प्रारंभ हुई बारिश अक्टूबर तक जारी है।

नवंबर के महीने में तैयार लाह का संग्रह किया जाता है। खूंटी के लाह उत्पादक जीतराम बेदिया को इसबार कम उत्पादन की आशंका है।उनका कहना है कि तेज बारिश से लाह के कीड़े डाल पर टिकते नहीं हैं।

इस वजह से कच्चा लाह या राल तैयार नहीं हो पाया है। उत्पादन कम होने पर भी लाह की कीमत तय है। ऐसे में उन्हें नुकसान होगा। खूंटी के ही महेश महली इसके लिए सरकार से लाह का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग करते हैं।