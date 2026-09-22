करम पर्व तो बहाना है, वास्तव में कुड़मी को रिझाना है...आजसू और जेकेएलएम के बीच सियासी खींचतान तेज

अश्विनी रघुवंशी, रांची। वृहद झारखंड के दायरे में आने वाले पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिला पुरूलिया में दो दिन पहले हुए करम महोत्सव के बाद झारखंड की कुड़मी राजनीति में गरमाहट है। नवंबर 2000 में झारखंड बनने के बाद कुड़मी राजनीति में गहरी दखल रखने वाली आजसू पार्टी और उसके मुखिया सुदेश महतो का सीना फिर चौड़ा दिख रहा है।

आजसू पार्टी की कुड़मी सियासत में बड़ी हिस्सेदारी पा चुके जेकेएलएम अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो भी खामोश नहीं है। सुदेश हो या जयराम, एक दूसरे की घेराबंदी की कवायद तेज है। दरअसल, 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार अकेले चुनाव मैदान में उतरी जेकेएलएम पार्टी ने पूरे झारखंड में एनडीए गठबंधन में शामिल भाजपा और आजसू पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। सूबे के दो दर्जन से अधिक विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कुड़मी मतदाता जीत और हार तय करने में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं।

जयराम महतो की जेकेएलएम पार्टी अधिकतर सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। मगर इतना मत पाने में जरूर कायमाब हुई कि अधिकतर विधानसभा सीटों पर एनडीए का काम बिगड़ गया। झामुमो की अगुवाई वाले यूपीए का झंडा लहर गया। सिल्ली से खुद सुदेश महतो हार गए।

बंगाल के सीएम ने झारखंड के उभरते नेता का किया जिक्र करम महोत्सव का आयोजन स्थल बंगाल का पुरूलिया था। मुख्य अतिथि बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी थे। हां, शुभेंदु अधिकारी बोल गए कि झारखंड के एक उभरते नेता कह रहे हैं कि इसके पीछे भाजपा है, उसने फंडिंग की है। उन्होंने उभरते नेता की आलोचना की। दरअसल, जयराम महतो ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कहा था कि इसके पीछे भाजपा है।

लाखों लोगों की मौजूदगी में बंगाल के मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर झारखंड के किसी नेता का उल्लेख किए हैं तो झारखंडी सियासत में इसका असर पड़ना है। पड़ा भी। गरमाहट इसलिए भी बढ़ी है कि करम महोत्सव के ठीक पहले आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी।