रांची में NIA के लिए दो नई विशेष अदालतें नामित, झारखंड हाई कोर्ट के तीन नए जज बुधवार को लेंगे शपथ

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए रांची में दो नई विशेष अदालतों का गठन किया गया है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त ने अपर न्यायायुक्त-17 संजीव झा और अपर न्यायायुक्त-20 अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत को एनआइए के अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत नामित किया है।

दोनों अदालतों का क्षेत्राधिकार पूरे झारखंड राज्य में होगा। केंद्र सरकार ने 16 जुलाई को अधिसूचना जारी कर इन अदालतों को नामित किया था। झारखंड हाई कोर्ट और एनआइए के पत्र के आधार पर यह आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।

हाई कोर्ट के नवनियुक्ति तीनों जज ने लिया बुधवार को लेंगे शपथ झारखंड के तीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश 23 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे। हाई कोर्ट परिसर के ग्राउंड फ्लोर पर सुबह 10:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक तीनों नवनियुक्त जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समारोह को लेकर हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

जिन तीन प्रधान जिला जजों को झारखंड हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, उनमें मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से तीनों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी की जा चुकी है। हाई कोर्ट को इनकी नियुक्ति से संबंधित वारंट भी प्राप्त हो चुका है।