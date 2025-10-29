Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand News: नौकरियों की बरसात, 29 नवंबर को CM हेमंत सौंपेंगे 10 हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र

    By Neeraj Ambastha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:31 PM (IST)

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 नवंबर को 10 हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जिनमें सहायक आचार्य भी शामिल हैं। यह कार्यक्रम रांची में होगा और 'आपकी योजना-आपकी सरकार' कार्यक्रम के समापन के साथ ही सरकार के पहले वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित किया जा रहा है। पहले यह कार्यक्रम सरायकेला में होना था, जिसे रद कर दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    29 नवंबर को CM हेमंत सौंपेंगे 10 हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 नवंबर को सहायक आचार्य सहित विभिन्न पदों के लगभग 10 हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 18 नवंबर को शुरू हो रहे आपकी योजना-आपकी सरकार कार्यक्रम का इस दिन समापन होना है। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। इस अवसर पर रांची में आयोजित होनेवाले एक बड़े कार्यक्रम में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

    जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, उनमें सहायक आचार्य के लगभग आठ हजार अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं। पहले यह कार्यक्रम छह नवंबर को सरायकेला में आयोजित होनेवाला था। अब यह कार्यक्रम रद कर 29 नवंबर को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कार्यक्रम में जेपीएससी से सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से चयनित विभिन्न सेवाओं के 342 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है।

    इनके अलावा दंत चिकित्सकों एवं अन्य पदों के लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। कार्मिक, उद्योग, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों के विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा।

    29 नवंबर को राज्य के सभी जिलों के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों में गणित-विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान के सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। बताते चलें कि राज्य सरकार ने दो चरणों में 1218 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा है।

    इसमें 1040 गणित-विज्ञान के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को और गोड्डा के 170 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र दिया गया है।

    अब छठी से आठवीं के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में गणित-विज्ञान विषय के 414, भाषा के 813, सामाजिक विज्ञान के 2,718 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

    वहीं, पहली से पांचवीं के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 4,263 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाना है। इसके अलावा सहायक आचार्य के संशोधित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग और प्रमाणपत्रों के जांच के बाद साथ में ही नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा।