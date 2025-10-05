JPSC JET 2025: झारखंड JET परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ी, अभ्यर्थियों की मांग पर JPSC ने लिया निर्णय

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

अब अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 30 अक्टूबर रात 11.45 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

परीक्षा शुल्क का भुगतान 31 अक्टूबर शाम पांच बजे तक होगा, जबकि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए करेक्शन विंडो एक से तीन नवंबर शाम पांच बजे तक खुला रहेगा।

आयोग ने रविवार को इस संबंध में सूचना प्रकाशित कर दी। बताते चलें कि पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा छह अक्टूबर को समाप्त हो रही थी।

कई अभ्यर्थियों ने आनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया।

विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। झारखंड पात्रता परीक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति की अर्हता तय होगी तथा इसके माध्यम से पीएचडी में नामांकन होगा।