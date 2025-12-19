Jharkhand जदयू का प्रतिनिधिमंडल रेलमंत्री से मिला; राजधानी एक्सप्रेस को बरकाकाना-हजारीबाग होकर चलाने की रखी मांग

राज्य ब्यूरो, रांची। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य सह रेलवे बोर्ड स्टैडिंग कमेटी के सदस्य खीरू महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रांची से नई दिल्ली चलनेवाली राजधानी एक्सप्रेस को बरकाकाना-हजारीबाग शहर होते हुए चलाने की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्तमान में यह ट्रेन भाया बोकारो चलाई जाती है। प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर इसे लेकर मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत आनेवाले हजारीबाग रोड स्टेशन का नाम बदलकर सरिया स्टेशन करने की भी मांग रखी।