    Jharkhand जदयू का प्रतिनिधिमंडल रेलमंत्री से मिला; राजधानी एक्सप्रेस को बरकाकाना-हजारीबाग होकर चलाने की रखी मांग

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:40 PM (IST)

    जदयू ने राजधानी एक्सप्रेस को बरकाकाना-हजारीबाग शहर होते हुए चलाने की मांग की है।

    राज्य ब्यूरो, रांची।  जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य सह रेलवे बोर्ड स्टैडिंग कमेटी के सदस्य खीरू महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रांची से नई दिल्ली चलनेवाली राजधानी एक्सप्रेस को बरकाकाना-हजारीबाग शहर होते हुए चलाने की मांग की है।

    वर्तमान में यह ट्रेन भाया बोकारो चलाई जाती है। प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर इसे लेकर मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत आनेवाले हजारीबाग रोड स्टेशन का नाम बदलकर सरिया स्टेशन करने की भी मांग रखी।

    साथ ही हावड़ा से गया तक चलनेवाली वंदे भारत ट्रेन को पटना तक विस्तार करने, धनबाद रेल मंडल से बेंगलुरू, पुणे एवं नई दिल्ली के लिए विशेष ट्रेन चलाने, धनबाद से गया होते हुए किऊल गया लाइन में भी एक ट्रेन चलाने की मांग की। रेल मंत्री ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार, धनबाद जिलाध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह, निर्मल सिंह आदि भी सम्मिलित थे।