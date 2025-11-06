Jharkhand News: सेंट्रल जेल होटवार में कैदियों ने ऐसा लगाया ठुमका कि लड़खड़ा गए सहायक कारापाल, वायरल वीडीओ की हो रही जांच

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में दो कैदियों के डांस का कथित वीडियो वायरल होने के बाद कारा महानिरीक्षक ने होटवार जेल के सहायक कारापाल जगन्नाथ राम को निलंबित कर दिया है। उन्होंने कथित वीडियो की सत्यता की जांच के लिए जेल निदेशक मनोज कुमार को जिम्मेदारी दी है। जांच रिपोर्ट में पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई होगी। जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें डांस कर रहे कैदियों की जानकारी भी सामने आई है।

एक विधु गुप्ता व दूसरे का नाम विक्की भालोटिया बताया जा रहा है। विधु गुप्ता मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी का संचालक है, जिसे एसीबी ने शराब घोटाला केस में जुलाई महीने में जेल भेजा था और चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर वह जमानत का लाभ लेकर जेल से बाहर निकल गया था।

छत्तीसगढ़ के कारोबारी विधु गुप्ता पर झारखंड में पूर्व की शराब नीति के दौरान नकली होलोग्राम की आपूर्ति करने व उसके लिए अधिकारियों को करोड़ों रुपये का कमीशन देने का आरोप है। वह छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के साथ मिलकर शराब घोटाले के सिंडिकेट में शामिल रहा। कथित वीडियो में डांस कर रहा दूसरा आरोपित जमशेदपुर का कारोबारी विक्की भालोटिया है। उसे ईडी ने जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ईडी ने उसपर चार्जशीट भी दाखिल किया था।

विवादों में रहे हैं सेंट्रल जेल सेंट्रल जेल होटवार पहले भी विवादों में रहा है। पूर्व में ईडी के केस में गिरफ्तार हाई प्रोफाइल बंदियों को जेल मैनुअल का उल्लंघन कर मदद करने व अनुचित सुविधा देने का आरोप जेल प्रशासन पर लग चुका है।