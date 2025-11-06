Language
    Jharkhand News: सेंट्रल जेल होटवार में कैदियों ने ऐसा लगाया ठुमका कि लड़खड़ा गए सहायक कारापाल, वायरल वीडीओ की हो रही जांच

    By Dilip Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:57 PM (IST)

    झारखंड के होटवार सेंट्रल जेल में कैदियों के नाचने का वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई है। वीडियो में कैदियों को ठुमका लगाते देख सहायक कारापाल को निलंबित कर दिया गया है। जेल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।

    रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में दो कैदियों के डांस का कथित वीडियो वायरल।

    राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में दो कैदियों के डांस का कथित वीडियो वायरल होने के बाद कारा महानिरीक्षक ने होटवार जेल के सहायक कारापाल जगन्नाथ राम को निलंबित कर दिया है।

    उन्होंने कथित वीडियो की सत्यता की जांच के लिए जेल निदेशक मनोज कुमार को जिम्मेदारी दी है। जांच रिपोर्ट में पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई होगी। जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें डांस कर रहे कैदियों की जानकारी भी सामने आई है।

    एक विधु गुप्ता व दूसरे का नाम विक्की भालोटिया बताया जा रहा है। विधु गुप्ता मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी का संचालक है, जिसे एसीबी ने शराब घोटाला केस में जुलाई महीने में जेल भेजा था और चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर वह जमानत का लाभ लेकर जेल से बाहर निकल गया था।

    छत्तीसगढ़ के कारोबारी विधु गुप्ता पर झारखंड में पूर्व की शराब नीति के दौरान नकली होलोग्राम की आपूर्ति करने व उसके लिए अधिकारियों को करोड़ों रुपये का कमीशन देने का आरोप है।

    वह छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के साथ मिलकर शराब घोटाले के सिंडिकेट में शामिल रहा। कथित वीडियो में डांस कर रहा दूसरा आरोपित जमशेदपुर का कारोबारी विक्की भालोटिया है। उसे ईडी ने जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ईडी ने उसपर चार्जशीट भी दाखिल किया था।

    विवादों में रहे हैं सेंट्रल जेल

    सेंट्रल जेल होटवार पहले भी विवादों में रहा है। पूर्व में ईडी के केस में गिरफ्तार हाई प्रोफाइल बंदियों को जेल मैनुअल का उल्लंघन कर मदद करने व अनुचित सुविधा देने का आरोप जेल प्रशासन पर लग चुका है।

    वहीं हजारीबाग के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में हाल ही में जमीन घोटाले के आरोपित विनय सिंह को विशेष सुविधा देने के मामले में वहां से जुड़े जेल के पदाधिकारियों-कर्मियों पर गाज गिर चुकी है। होटवार जेल अब कथित वीडियो से चर्चा में है।