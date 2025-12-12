Jharkhand Politics: मंत्री इरफान ने बाबूलाल मरांडी को दी अजीब सलाह, कहा- इलाज कराकर आराम करिए

राज्य ब्यूरो, रांची। अपने दो टूक बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले राज्य सरकार के मंत्री डा. इरफान अंसारी ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को निशाने पर लिया। उन्होंने मरांडी को सलाह दे डाली कि इलाज कराकर आराम करिए।

कहा-झारखंड की जनता आपके जैसे नेता को रिनपास भेज देती है। मंत्री ने कहा कि झारखंड की जनता अब पुराने राजनीतिक ढांचे और अस्थिर नेतृत्व से ऊब चुकी है। मरांडी की राजनीति ने राज्य को आगे बढ़ाने के बजाय बार-बार पीछे धकेला। न विकास हुआ, न स्थिरता।

जनता अब इन बातों को तौलना जानती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा स्वयं बाबूलाल मरांडी की राजनीति से असहज रही है। भाजपा से ज्यादा आपकी काबिलियत कौन जानता है? इसी काबिलियत के कारण मरांडी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। आज भी झारखंड भाजपा में आप न लाभ दे रहे हैं, न संदेश।

मंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में लगातार बहाली, अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती और बड़ी योजनाएं तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं।

जनता इसे देख हेमंत सरकार की सराहना कर रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि महागठबंधन सरकार जनता को जवाब देने वाली सरकार है, जबकि भाजपा झारखंड को दिल्ली की नजर से देखती है। यहां चुस्त प्रशासन है, जो जरूरतमंद को न्याय देता है और लापरवाही पर कार्रवाई भी करता है।

इसके पूर्व गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में सूचना के माध्यम से कांग्रेस विधायक ममता देवी द्वारा अपनी ही पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप का मामला उठाया। उन्होंने कहा था कि अपनी ही पार्टी द्वारा विधायक पर आरोप लगाना खतरनाक है। दोनों के बीच हुए संवाद का उनके पास सीडी भी है। सरकार उसकी जांच कराए। उन्होंने कहा कि इसमें एआइ का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसकी जांच से सत्यता सामने आएगी।