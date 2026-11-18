राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने चौकीदार नियुक्ति में खेल कोटा के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति आठ सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता खेल कोटा के तहत निर्धारित पात्रता पूरी करते थे और इसी आधार पर उन्होंने चौकीदार नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। नियुक्ति के विज्ञापन में भी दो प्रतिशत पद खेल कोटा के लिए आरक्षित किए गए थे।