    High Court ने अधिवक्ता से पूछा - आपके खिलाफ क्यों नहीं चलाया जाए अवमानना का मामला, वकील का कोर्ट में हो गया था जज से विवाद, वीडियो वायरल

    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:19 PM (IST)

    झारखंड हाई कोर्ट में जज-वकील विवाद मामले में अधिवक्ता महेश तिवारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। अदालत ने उन्हें तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश कुमार के साथ दुर्व्यवहार के मामले में पांच जजों की बेंच में सुनवाई हुई। इससे पहले भी एक अधिवक्ता के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई थी, लेकिन माफी मांगने पर कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।

    झारखंड हाई कोर्ट में जज के साथ अधिवक्ता का विवाद संबंधी वीडियो वायरल हो गया है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में जज- वकील विवाद मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अधिवक्ता महेश तिवारी से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। 

    इस दौरान कोर्ट में उस वीडियो को भी चलाया गया। अदालत ने अधिवक्ता से तीन सप्ताह में अपना जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

    झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में अधिवक्ता महेश तिवारी के खिलाफ अवमानना चलाने के लिए पांच जजों की कोर्ट में सुनवाई हुई।

    गुरुवार को जस्टिस राजेश कुमार और अधिवक्ता महेश तिवारी के बीच तीखी बहस हुई थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। कोर्ट की ओर से केस से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।

    इससे पहले भी जस्टिस एसके द्विवेदी पर हाई कोर्ट के अधिवक्ता राकेश कुमार चिल्लाए थे। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ स्टेट बार काउंसिल को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। हालांकि उनकी ओर से बिना शर्त माफी मांगे जाने के बाद अदालत ने उनके खिलाफ सारी कार्यवाही को समाप्त कर दिया था। 