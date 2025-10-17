High Court ने अधिवक्ता से पूछा - आपके खिलाफ क्यों नहीं चलाया जाए अवमानना का मामला, वकील का कोर्ट में हो गया था जज से विवाद, वीडियो वायरल

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में जज- वकील विवाद मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अधिवक्ता महेश तिवारी से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। इस दौरान कोर्ट में उस वीडियो को भी चलाया गया। अदालत ने अधिवक्ता से तीन सप्ताह में अपना जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में अधिवक्ता महेश तिवारी के खिलाफ अवमानना चलाने के लिए पांच जजों की कोर्ट में सुनवाई हुई।

गुरुवार को जस्टिस राजेश कुमार और अधिवक्ता महेश तिवारी के बीच तीखी बहस हुई थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। कोर्ट की ओर से केस से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इससे पहले भी जस्टिस एसके द्विवेदी पर हाई कोर्ट के अधिवक्ता राकेश कुमार चिल्लाए थे। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ स्टेट बार काउंसिल को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। हालांकि उनकी ओर से बिना शर्त माफी मांगे जाने के बाद अदालत ने उनके खिलाफ सारी कार्यवाही को समाप्त कर दिया था।

















