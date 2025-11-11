Jharkhand High court: संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले में सरकार ने सौंपी रिपोर्ट,19 नवंबर को सुनवाई

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand High court के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में चाईबासा में बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने से एचआइवी संक्रमित होने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान Jharkhand Government की ओर से अदालत को बताया गया कि चाईबासा में बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले में रिपोर्ट तैयार है जिसे दाखिल किया जा रहा है।

कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया कि निजी अस्पतालों में अभी भी लोगों को ब्लड की जरूरत होने पर रिप्लेसमेंट ब्लड दाता मांगा जा रहा है।

सरकार की ओर से ब्लड एकत्रित करने की पहल शुरू की गई है, इसके लिए ब्लड कैंप भी लगाए जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है।

बता दें कि थैलेसीमिया पीड़ित एक बच्चे को रांची सदर अस्पताल में ब्लड चढ़ाया गया था। उसके बाद उसे एचआइवी संक्रमित पाया गया था। बच्चे के पिता ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था।

पत्र को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने उसे जनहित याचिका में बदल दिया था। इसी तरह पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद पांच बच्चे एचाइवी पाजिटिव पाए गए हैं।

इनमें एक सात वर्षीय थैलेसीमिया रोगी भी शामिल है। झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य स्वास्थ्य सचिव और जिला सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी थी।