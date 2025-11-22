Jharkhand High Court: एजुकेशन ट्रिब्यूनल एक्ट के प्रविधानों को लेकर पांच जजों की पीठ में सुनवाई

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के पांच जजों की पीठ में एजुकेशन ट्रिब्यूनल एक्ट के प्रविधानों को लेकर दाखिल अपीलों की सुनवाई किस पीठ में हो, इस महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस आर मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन, जस्टिस राजेश शंकर और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत विचार के लिए मामला खंडपीठ में भेज दिया है।

अदालत ने निर्देश दिया कि खंडपीठ कानून के बिंदुओं और मेरिट पर सुनवाई कर आदेश पारित करे। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील किस पीठ में होनी चाहिए, इस मुद्दे पर हाई कोर्ट की दो अलग-अलग पीठों के निर्णय में विरोधाभास सामने आया था।

इसी कारण मामले को पांच जजों की पीठ के समक्ष रखा गया। सोमवार से शुरू हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्ष ने कहा कि ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ अपील एकलपीठ में सुनवाई योग्य है और एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी जा सकती है।