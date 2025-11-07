Language
    Jharkhand news: स्वास्थ्य विभाग में बहाली के लिए साक्षात्कार 16 के बाद, इन 298 पदों पर होनी है नियुक्ति

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:44 PM (IST)

    झारखंड स्वास्थ्य विभाग 298 पदों पर भर्ती के लिए 16 तारीख के बाद साक्षात्कार आयोजित करेगा। विभाग भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की तैयारी में है। योग्य उम्मीदवारों को जल्द ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यह भर्ती राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

    राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, झारखंड में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार अब 16 नवंबर को होगा।

    राज्य ब्यूरो, जागरण. रांची : राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, झारखंड में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार अब 16 नवंबर को होगा। पहले यह साक्षात्कार सात नवंबर तक विभिन्न तिथियों को पदवार आयोजित होना था, लेकिन अपरिहार्य कारण बताते हुए साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया। 

    जबकि प्रमाणपत्रों की जांच की प्रक्रिया निर्धारित तिथियों को ही पूरा होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, झारखंड के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की तिथि की घोषणा 16 नवंबर के बाद की जाएगी।

    बताते चलें कि वरीय अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक तथा आइटी एक्जीक्यूटिव के कुल 298 पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित होना है। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद साक्षात्कार में सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थियों की सूची पहले ही जारी कर दी गई है।