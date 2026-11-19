राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में नामकुम स्थित प्रोबेशन होम में रह रही बांग्लादेशी महिला से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा कि महिला को बांग्लादेश भेजने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं और उसे कब तक वापस भेजा जाएगा।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि बांग्लादेशी महिला के संबंध में बांग्लादेश एंबेसी ने कुछ सबूत मांगे हैं। इसके लिए राज्य सरकार से आवश्यक साक्ष्य मांगे गए हैं। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि महिला को कब तक प्रोबेशन होम में रखा जाएगा और उसे कब तक बांग्लादेश भेजा जा सकेगा।