राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की विरासत के संरक्षण में प्रशासनिक उदासीनता को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राम शर्मा की पीठ ने 89 साल बाद उनकी संदूक खोलने का निर्देश दिए है। इसको लेकर अखबार में खबर प्रकाशित की गई है।

समाचार के अनुसार, सर जगदीश चंद्र बोस का 23 नवंबर 1937 को अपने आवास 'शांति भवन' (सर जे.सी. बोस संग्रहालय) में निधन हुआ था। उनकी मृत्यु के 89 वर्ष बाद भी वहां रखा लोहे का संदूक आज तक नहीं खोला गया है। आशंका है कि इस संदूक में उनके शोध से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं, जो मानवता और वैज्ञानिक समुदाय के लिए अमूल्य हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि संदूक को खोलने का समय आ गया है।

अदालत ने यह भी चिंता जताई कि संग्रहालय की हालत जर्जर है, जैसे झारखंड के कई अन्य ऐतिहासिक स्थल हैं। पीठ ने कहा कि पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामलों के विभाग को राज्य के धरोहर स्थलों की पहचान और जीर्णोद्धार के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार करनी चाहिए।