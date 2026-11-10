झारखंड HC से सेवानिवृत्त क्लर्क को एसीपी एमएसीपी लाभ देने का आदेश, DSE को दावा खारिज करने का अधिकार नहीं

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सेवानिवृत्त क्लर्क दिनेश कुमार प्रधान को एसीपी और एमएसीपी देने का आदेश दिया है। अदालत ने पश्चिमी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक के 20 दिसंबर 2024 का आदेश रद कर दिया है।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को 10 सप्ताह के भीतर सभी लाभ दिए जाएं। प्रार्थी की ओर अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता दिनेश कुमार प्रधान की नियुक्ति 17 मई 1991 को शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर हुई थी।

वे 31 मई 2021 को जिला शिक्षा अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें 12 वर्ष की सेवा पर पहला एसीपी और 20 वर्ष पर दूसरा एमएसीपी का वेतनमान में मिला था। उनका दावा था कि ज्यादा वेतनमान के हकदार हैं।