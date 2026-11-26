राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में वाणिज्य कर विभाग के लिपिकीय संवर्ग के 28 कर्मचारियों के तबादले के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने तबादले के आदेश को निरस्त कर दिया है।

अदालत ने कहा कि सामान्य तबादले की आड़ में की गई यह कार्रवाई दंडात्मक प्रकृति की है, जो कानूनी रूप से उचित नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी 28 कर्मचारियों को चार सप्ताह के भीतर उनके मूल पदस्थापन स्थल पर वापस भेजा जाए।

सुनवाई के दौरान कर्मचारियों की ओर से अदालत को बताया गया कि वाणिज्य कर विभाग के उप सचिव ने नौ जुलाई को तबादले का आदेश जारी किया था। देखने में यह सामान्य तबादला आदेश था, लेकिन इसके पीछे मुख्य सचिव का 28 अप्रैल को जारी पत्र और स्थापना समिति की बैठक में लिया गया निर्णय था।

मुख्य सचिव के पत्र में राज्य के विभिन्न जिलों के सरकारी कार्यालयों में वेतन मद की राशि की कोषागार के माध्यम से अवैध निकासी, कर्मचारियों के विवरण में छेड़छाड़, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और एक समूह से दूसरे समूह में राशि के अवैध हस्तांतरण जैसी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था।

इसी आधार पर तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों का तबादला करने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 28 अप्रैल के पत्र में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों का उल्लेख था।