    Jharkhand: जेलों में कई पदों पर बहाली शुरू, हाई कोर्ट ने पांच जनवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दे रखा है अंतिम मौका

    By Manoj Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:30 PM (IST)

    झारखंड हाई कोर्ट ने जेलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर नाराजगी जताई और सरकार को पांच जनवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम मौका दिया है ...और पढ़ें

    हाई कोर्ट ने जेलों में अब तक रिक्त पद नहीं भरे जाने पर नाराजगी जताई है।

    राज्य ब्यूरो,रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जेलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

    सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को जेलों में रिक्त पदों पर पांच जनवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम मौका दिया है। अदालत अब तक रिक्त पद नहीं भरे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है।

    कोर्ट ने कहा कि अक्टूबर में ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी सरकार समय ही मांग रही है। कोर्ट ने कहा कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अब तक क्या-क्या कार्रवाई की है।

    इसकी जानकारी शपथपत्र के माध्यम से अवगत कराए। यदि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो कोर्ट पांच जनवरी को सख्त आदेश पास करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर बताया गया था कि कई पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आवश्यक अधियाचना भेज दी गई है और आयोग ने कई पदों के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिए हैं। कुछ अन्य पदों के लिए अधियाचना भेजने की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही सभी रिक्त पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।

    झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि सहायक जेलर के पदों पर नियमित एवं बैकलाग नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है।

    वार्डन के पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आयोग ने आश्वस्त किया था कि सभी पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाएगी।बता दें कि जेलों में 80 प्रतिशत से ज्यादा पद रिक्त हैं और पूरे राज्य में एक चिकित्सक कार्यरत है।