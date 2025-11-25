Jharkhand Government: हेमंत सोरेन के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने ऐसा कह दिया कि अचानक बढ़ गई राजनीतिक हलचल, ईडी के समन की अवहेलना का मामला

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने निचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि निचली अदालत मामले की सुनवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी रखे।

अंतरिम राहत पर लगा रोक बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अंतरिम राहत दी थी। अदालत ने उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से अस्थायी छूट प्रदान की थी। यह राहत तब दी गई थी जब मामले की विस्तृत सुनवाई जारी थी। लेकिन गुरुवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत से समय मांगा। अदालत ने समय तो दिया, पर साथ ही निचली अदालत की प्रक्रिया को जारी रहने देने का फैसला सुनाया।



इस आदेश के बाद निचली अदालत अब मामले में आगे की कार्रवाई बिना किसी बाधा के कर सकेगी।