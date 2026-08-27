थानों में CCTV लगाने के आदेश का नहीं हुआ पालन, झारखंड हाई कोर्ट ने DGP को भेजा अवमानना नोटिस

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के विभिन्न थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से संबंधित आदेश का पालन नहीं होने पर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया है।

हाई कोर्ट ने डीजीपी से जवाब मांगा है कि अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के मामले में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। मामले में याचिका के माध्यम से राज्य के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और इससे संबंधित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है।