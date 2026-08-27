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थानों में CCTV लगाने के आदेश का नहीं हुआ पालन, झारखंड हाई कोर्ट ने DGP को भेजा अवमानना नोटिस

By Manoj SinghEdited By: Mansi Kumari
Updated: Thu, 27 Aug 2026 04:02 PM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट ने थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश का पालन न होने पर सख्त रुख अपनाया है। ...और पढ़ें

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो।

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो।

HighLights

  1. थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश का पालन नहीं।

  2. झारखंड हाई कोर्ट ने डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के विभिन्न थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से संबंधित आदेश का पालन नहीं होने पर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया है।

हाई कोर्ट ने डीजीपी से जवाब मांगा है कि अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के मामले में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। मामले में याचिका के माध्यम से राज्य के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और इससे संबंधित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह बात आई कि इस संबंध में पूर्व में दिए गए आदेश का अब तक पूरी तरह अनुपालन नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए राज्य के डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। 

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