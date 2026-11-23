राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट से धनबाद टेरर लिंक मामले में प्रतिबंधित संगठन हिज्ब-उत-तहरीर से कथित संबंध रखने वाले पांच आरोपितों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पांचों आरोपितों को डिफाल्ट बेल (वैधानिक जमानत) देने का आदेश दिया है।

साथ ही, जांच की अवधि 60 दिन बढ़ाने के विशेष अदालत के आदेश को रद कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच की अवधि बढ़ाने के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इस फैसले से गुलफाम हसन, अयान जावेद, शहजाद आलम, शबनम परवीन और अम्मार यासर को राहत मिली है। यह मामला एटीएस थाना से जुड़ा है।

इसमें आरोपितों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच एजेंसी निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकी थी। इसके बाद आरोपितों की ओर से डिफाल्ट बेल के लिए याचिका दायर की गई थी।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जांच की अवधि 60 दिन बढ़ाने के विशेष अदालत के आदेश की वैधता पर सवाल उठाया। अदालत ने पाया कि आरोपितों को नोटिस दिए बिना ही जांच की अवधि बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा, अवधि बढ़ाने के लिए विशेष अदालत के आदेश में पर्याप्त और ठोस कारण भी दर्ज नहीं किए गए थे।

हाई कोर्ट ने माना कि जांच अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया में कानूनी प्रविधानों का पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर अदालत ने विशेष अदालत के आदेश को रद कर दिया। साथ ही, निर्धारित समय सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण पांचों आरोपितों को डिफाल्ट बेल देने का निर्देश दिया।