Jharkhand: अब सरकारी स्कूलों में 20 से होगी अर्द्धवार्षिक परीक्षा, जेसीईआरटी ने जारी किया संशोधित शेड्यूल

राज्य ब्यूरो,रांची। राज्य के सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में अब 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक अर्द्धवार्षिक परीक्षा होगी। यह परीक्षा दो-दो पालियों में सुबह साढ़े नौ बजे से शाम तीन बजे तक आयोजित होगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) ने गुरुवार को इस परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी किया।

परिषद ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के बाद संशोधित तिथि जारी की। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, अर्द्धवार्षिक परीक्षा सभी सरकारी व सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) स्कूलों के अलावा सभी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, झारखंड आवासीय विद्यालयों, माडल विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा के लिए आयोजित होगी।

पहली से दूसरी कक्षा की परीक्षा मौखिक होगी। तीसरी से आठवीं कक्षा की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के दौरान बच्चों को मध्याह्न भोजन भी दिया जाएगा। दिशा-निर्देश के अनुसार, 20 दिसंबर को शनिवार का अवकाश होने के कारण शिक्षकों को इस तिथि के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।

झारखंड करेगा पूर्वी जोन स्कूल बैंड प्रतियोगिता की मेजबानी

रांची : समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित होनेवाली बैंड प्रतियोगिता के तहत इस वर्ष पूर्वी जोन की प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड करेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद इसकी तैयारी में जुट गया है।

इस प्रतियोगिता का आयोजन रांची में किया जाएगा। राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता के अंतर्गत झारखंड को इस बार जोनल स्तर की मेजबानी का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। प्रतियोगिता का आयोजन 14 तथा 15 दिसंबर को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेलगांव, रांची में किया जाएगा।

इसमें पूर्वी भारत के कुल 11 राज्यों की स्कूल बैंड टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित हैं। जोनल के चार विजेता टीम को राष्ट्रीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा।

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग ने बताया कि पूर्वी जोन स्कूल बैंड प्रतियोगिता की मेजबानी मिलना झारखंड के लिए गौरव का विषय है। यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि बच्चों में अनुशासन, समरसता, ताल–लय और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने का मंच है।

हम इस आयोजन को उत्कृष्ट, सुरक्षित एवं प्रेरक वातावरण में सम्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगंतुक सभी टीमों के लिए आवास, भोजन, सुरक्षा, परिवहन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों में देशभक्ति, टीमवर्क और सामूहिकता की भावना को और सशक्त करेगी।





