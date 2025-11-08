इस बार ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखे जाएंगे प्रश्न, विद्यालयों को मिलेंगे मुद्रित प्रश्नपत्र

राज्य ब्यूरो,रांची । राज्य के सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों (अल्पसंख्यक सहित), कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों तथा माडल विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा 18 नवंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित होगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) ने इस परीक्षा के आयोजन की तिथि तय कर दी है। साथ ही इसके आयोजन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को भेज दिया है। इस बार परीक्षा में प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखे जाएंगे। सभी विद्यालयों को मुद्रित प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह अर्द्धवार्षिक परीक्षा कक्षा एक से सातवीं तक के बच्चों के लिए होगी। पहली एवं दूसरी कक्षा के बच्चों की मौखिक परीक्षा होगी, जबकि दूसरी से सातवीं कक्षा के बच्चों के लिए लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे।

जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, कक्षा तीन से पांच के सभी विषयों की परीक्षा 60-60 अंकों की होगी। हालांकि गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विषय में 50-50 अंकों की परीक्षा होगी, जबकि 10 अंक प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं।

प्रश्नपत्र जेसीईआरटी द्वारा तैयार कर आनलाइन भेजे जाएंगे। जिला स्तर पर प्रश्नपत्र सह उत्तर पुस्तिका का मुद्रण किया जाएगा। इसके लिए प्रति विद्यार्थी 18 रुपये विभिन्न जिलों को मिलेंगे। सभी विद्यालयों को प्रश्नपत्र सह उत्तर पुस्तिका परीक्षा के पांच दिन पूर्व गोपनीय ढंग से उपलब्ध कराए जाएंगे। इस परीक्षा के लिए जिला शिक्षा अधीक्षकों को जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।



विद्यालय स्तर पर होगा मूल्यांकन, पांच जनवरी तक परिणाम

इस परीक्षा के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच किया जाएगा। सभी विद्यालयों को पांच जनवरी तक परिणाम जारी करना होगा। विद्यालयों में बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा।