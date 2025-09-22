Language
    Jharkhand News: झारखंड के छात्र दिल्ली में कर पाएंगे UPSC की तैयारी, सरकार करने जा रही बड़ा काम

    By Jayanti Munda Kachhap Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:17 PM (IST)

    झारखंड सरकार यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए दिल्ली में छात्रावास का निर्माण कराएगी। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के छात्रों को दिल्ली में रहकर प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में मदद करना है। यह मीणा समुदाय के अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बनवाए गए भवन से प्रेरित है।

    सेंट जेवियर्स कॉलेज में सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता

    जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिल्ली में छात्रावास का निर्माण कराएगी। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने यह जानकारी रविवार को सेंट जेवियर्स कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता के दौरान दी।

    उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य झारखंड के छात्रों को दिल्ली में रहकर प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने में मदद करना है, ताकि वे सफलता प्राप्त कर सकें।

    मंत्री ने बताया कि यह विचार मीणा समुदाय के अधिकारियों द्वारा दिल्ली के द्वारिका में बनवाए गए भवन से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य मीणा समुदाय के छात्रों को सहयोग करना है।

    उन्होंने कहा कि आदिवासियों को यूपीएससी पास कर आइएएस बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राज्य की बागडोर ऐसे ही अधिकारियों के हाथ में होती है।

    चमरा ने यह भी कहा कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं और हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने आदिवासी संस्कृति के महत्व पर भी प्रकाश डाला, यह बताते हुए कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में आदिवासियों का योगदान रहा है।

    उन्होंने कहा कि 10वीं शताब्दी में छोटानागपुर में आदिवासी समुदाय का अस्तित्व था, और बाद में राजाओं के आगमन के साथ उनकी जमीनों में बदलाव आया।

    इस कार्यक्रम में सिसई के विधायक जिगा सुसारण होरो, फादर नाबोर लकड़ा, डा. फादर एफ्रेम ब्रा, कॉलेज के उप प्राचार्य फादर डॉ. अजय अरुण मिंज, डा. फादर केनेडी सोरेंग आदि उपस्थित थे।

    प्रतियोगिता के परिणाम

    सांस्कृतिक अंतर छात्र संघीय नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम खड़िया छात्रसंघ, द्वितीय स्थान पलामू छात्रसंघ, तृर्तीय स्थान हीरा बारवे छात्रसंघ को मिला, जबकि अन्य प्रतिभागियों में मुंडा छात्रसंघ, संताल छात्रसंघ, सनागम हो यूथ एसोसिएशन की भी भागीदारी रही।

    कालेज छात्रावास स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम निर्मला कालेज, द्वितीय स्थान संत अन्ना कालेज छात्रावास द्वितीय और तृतीय स्थान मनरेसा हाउस को मिला। जबकि प्रतिभागी के रूप में संत जेवियर छात्रावास, लोयला पीजी छात्रावास, मइनर सेमिनरी, उर्सुलाईन कालेज छात्रावास रहे।